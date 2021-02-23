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Авіапатруль НАТО минулого тижня чотири рази супроводжував військові літаки Росії

Вівторок, 23 лютого 2021, 05:27
Авіапатруль НАТО минулого тижня чотири рази супроводжував військові літаки Росії
ВИНИЩУВАЧ TYPHOON

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня чотири рази піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків Росії.

Джерело: Міноборони Литви, передає Укрінформ

Дослівно: "15 - 21 лютого винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем".

Деталі: Зазначається, що 17 лютого був ідентифікований російський літак Іл-22, що летів від "материкової частини" РФ до Калінінградської області, з планом польоту, підтримуючи радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC), з включеним радіолокаційним транспондером. Іл-22 супроводжували два російські літаки Су-35, які повернулися на "материкову частину" РФ, з Калінінграда його зустрічали два Су-27. Ці літаки летіли без планів польоту, без радіолокаційних відповідачів і не підтримували радіозв'язок.

Того самого дня винищувачі повітряної поліції НАТО впізнали літак РФ Су-24, що здійснював переліт у напрямку Калінінградської області. Він літав без радіолокаційного відповідача, не підтримував радіозв'язок з RSVC і мав план польоту.

18 лютого авіапатруль НАТО впізнав російський літак Іл-22, який летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області РФ на "материкову частину" Росії - з включеним радіолокаційним транспондером, підтримував радіозв'язок з RSVC і мав план польоту. Його супроводжували два літаки Су-27, які повернулися в Калінінградську область, з материкової частини РФ його зустрічали два Су-35. Ці літаки летіли без планів польоту, без радіолокаційних відповідачів і не підтримували радіозв'язок.

19 лютого винищувачі повітряної поліції НАТО ідентифікували два літаки РФ, Іл-78 і Ту-134, які здійснили переліт у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області РФ на "материкову частину" країни. Вони летіли з включеними радіолокаційними транспондерами, підтримували радіозв'язок з RSVC і мали плани польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві й Естонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТО
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