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МОЗ чекає першу вакцину проти COVID "у найближчу годину"

Вівторок, 23 лютого 2021, 08:33
МОЗ чекає першу вакцину проти COVID у найближчу годину

Міністерство охорони здоров'я очікує отримати першу партію вакцин проти коронавірусу з Індії до 10:30 ранку вівторка 23 лютого. 

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер на брифінгу вранці 23 лютого, МОЗ

Пряма мова: "У найближчу годину ми очікуємо на прибуття рейсу в аеропорт з вакциною". 

Деталі: 21 лютого в Індії відвантажили перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca для України. Після прибуття їх розподілять між регіонами. Цих доз вистачить на щеплення проти COVID 250 тисяч осіб.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування проти COVID-19.

Вакцину розроблено Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка зараз прибуває до України, офіційно зареєстрована.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів.

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. 

Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

Нагадаємо: Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціяМОЗІндіякоронавірусдержзакупівлі
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