МОЗ ждет первую вакцину против COVID "в ближайшие часы"

Министерство здравоохранения ожидает получить первую партию вакцин против коронавируса из Индии до 10:30 утра вторника 23 февраля.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер на брифинге утром 23 февраля, МОЗ

Прямая речь: "В ближайшие часы мы ожидаем прибытия рейса в аэропорт с вакциной".

Детали: 21 февраля в Индии отгрузили первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca для Украины. По прибытии их распределят между регионами. Этих доз хватит на прививку против COVID 250 тысяч человек.

22 февраля Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения против COVID-19.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сейчас прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до 5 рабочих дней.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года.

Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Напомним: Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

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