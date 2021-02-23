Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад - Мендель

Президент Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади. Володимир Зеленський наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях.

Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував.

Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім`я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку".

Деталі: Стерненко після заслуховування обвинувального вироку у справі про викрадення людини та катування заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.

В суді екслідеру одеського "Правого сектору" передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Стерненко публічно "подякував Зеленському за вирок у свої справі".

Що передувало: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Метою нападу, на думку обвинувачення, було заволодіння майном потерпілого Сергія Щербича – його банківською карткою, телефоном. Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що злочин нібито вчинили "у зв’язку з виконанням потерпілим службовим обов’язком" – Щербич був депутатом райради. Також суд звернув увагу на те, що Стерненко розповідав про своє негативне ставлення до політичних поглядів потерпілого.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Ще до завершення оголошення вироку Стерненко заявив, що вважає рішення суду політично вмотивованим. Він запевнив, що буде оскаржувати вирок.

Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберіганні зброї – травматичного пістолету. Він говорив, що випадково знайшов пістолет біля дому.

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