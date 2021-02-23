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Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей - Мендель

Вторник, 23 февраля 2021, 14:39
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях.

Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле. Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал.

Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора".

Детали: Стерненко после заслушивания обвинительного приговора по делу о похищении человека и пытках заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В суде экс-лидеру одесского "Правого сектора" передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце - президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично "поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле".

Что предшествовало: 23 февраля одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом потерпевшего Сергея Щербича - его банковской карточкой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили "в связи с выполнением потерпевшим долга службы" - Щербич был депутатом райсовета. Также суд обратил внимание на то, что Стерненко рассказывал о своем негативном отношении к политическим взглядам потерпевшего.

Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

Стерненко, кроме нападения, был признан виновным в незаконном хранении оружия - травматического пистолета. Он говорил, что случайно нашел пистолет возле дома.

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Украинская правда
Темы: СтерненкоЗеленский


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