Зеленський вивів Україну ще з двох угод СНД

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 70/2021 "Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна. Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради.

Крім того, згідно з указом Глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Нагадаємо:

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.

6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.

Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

У липні Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансовоїрозвідки держав - учасниць СНД.

У листопаді Зеленський підписав Закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики".