США вітають оголошення підозр колишнім топменеджерам Приватбанку часів Коломойського

Посольство США в Україні привітало дії правоохоронців щодо колишніх топменеджерів "Приватбанку" і вважає вручення їм підозр важливим кроком в боротьбі з корупцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві диппредставництва.

"Вітаємо НАБУ, ОГП та Україну за рішучі дії проти колишніх посадовців "Приватбанку", яким повідомили підозри у розтраті мільйонів українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Пізніше стало відомо, що Яценку, ексголові правління Приватбанку Олександру Дубілету та начальнику департаменту фінансового менеджменту фінустанови Олені Бичихіній повідомили про підозру у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року троє високопосадовців банку, усвідомлюючи, що Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови. Вони протиправно нарахували і виплатили додаткову винагороду на користь пов’язаної з банком юридичної особи.