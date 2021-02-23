Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США вітають оголошення підозр колишнім топменеджерам Приватбанку часів Коломойського

Вівторок, 23 лютого 2021, 20:54

Посольство США в Україні привітало дії правоохоронців щодо колишніх топменеджерів "Приватбанку" і вважає вручення їм підозр важливим кроком в боротьбі з корупцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві диппредставництва.

"Вітаємо НАБУ, ОГП та Україну за рішучі дії проти колишніх посадовців "Приватбанку", яким повідомили підозри у розтраті мільйонів українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Пізніше стало відомо, що Яценку, ексголові правління Приватбанку Олександру Дубілету та начальнику департаменту фінансового менеджменту фінустанови Олені Бичихіній повідомили про підозру у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року троє високопосадовців банку, усвідомлюючи, що Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови. Вони протиправно нарахували і виплатили додаткову винагороду на користь пов’язаної з банком юридичної особи.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 лютого: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні

фото, відеоНа Банковій протестують через ув'язнення Стерненка

Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко

Через вирок Стерненку Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової

Франківщину закривають для транспорту

оновлено від 15:24Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ - джерело

Усі новини...
Останні новини
22:07
фото, відеоПротести під ОПУ: поліція затримала майже 20 людей, травмовані декілька силовиків
21:43
Зеленський вивів Україну ще з двох угод СНД
21:31
Новини 23 лютого: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні
21:10
У ДФС розповіли, коли запрацює Бюро економічної безпеки
20:54
США вітають оголошення підозр колишнім топменеджерам Приватбанку часів Коломойського
20:39
Офіційний курс: гривня стабільна
20:18
фото, відеоНа Банковій протестують через ув'язнення Стерненка
19:51
Україна з 1 вересня планує заборонити в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я
19:33
Медведчук намагається відновити трансляцію кремлівської пропаганди – Ткаченко
19:15
Німецька страхова компанія підтвердила вихід з проєкту "Північний потік-2"
Усі новини...