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Бойовики підірвали мирного жителя на Луганщині: дистанційне мінування

Середа, 24 лютого 2021, 08:52

23 лютого проросійські бойовики не лише обстрілювали позиції українських бійців на Донбасі, а й відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині, внаслідок чого загинув мирний житель.

Джерело: командування Операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. 

Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17.25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну  допомогу постраждалому було надано військовими медиками, після чого  його було доправлено до лікувального закладу. Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер".

Деталі: Зібрані в повному обсязі матеріали будуть спрямовані до Слідчого відділу СБУ м. Сєвєродонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – "терористичний акт".

У штабі ООС вважають, що "такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей".

Теми: ДонбасООСбойові діївійна


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