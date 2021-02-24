Боевики подорвали мирного жителя на Луганщине: дистанционное минирование

23 февраля пророссийские боевики не только обстреливали позиции украинских бойцов на Донбассе, но и открыли огонь по Хутору Вольному в Луганской области, в результате чего погиб мирный житель.

Источник: командование Операции Объединенных сил

Дословно: "Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта.

Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Первая медицинская помощь пострадавшему была оказана военными медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался".

Детали: Собранные в полном объеме материалы будут направлены в Следственный отдел СБУ г. Северодонецка для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины – "террористический акт".

В штабе ООС считают, что "такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей".