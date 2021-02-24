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Рейтинг партій: 4 політсили лідирують з відривом

Середа, 24 лютого 2021, 11:29
Фото ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту потрапили б "Слуга народу", "Європейська солідарність", "ОПЗЖ" і "Батьківщина".

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 22-23 лютого

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" – 19,7% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. За партію "Європейська солідарність" – 16,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12%". 

 

Деталі: Партію "Українська стратегія Гройсмана" готові підтримати 5,1%, Радикальну партію – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,4%, "Свободу" – 3,8%, партію Євгена Мураєва "Наші" – 3,5%, "Голос" – 3,3%, "УДАР" – 3,2%, партію Шарія – 3,2%, "За майбутнє" – 2,8%, "Народний фронт" – 1,9%.  

 

Дослідження тривало 23-23 лютого. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 осіб у віці від 18 років і старше в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.  

Українська правда
Теми: Верховна Радапартіїсоціологія


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