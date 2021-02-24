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Рейтинг партий: 4 политсилы лидируют с отрывом

Среда, 24 февраля 2021, 10:29
Рейтинг партий: 4 политсилы лидируют с отрывом
Фото ВР

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы "Слуга народа", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 февраля

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" – 19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. За партию "Европейская солидарность" – 16,2%, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%, партию "Батькивщина" – 12%". 

 

Детали: Партию "Украинская стратегия Гройсмана" готовы поддержать 5,1%, Радикальную партию – 4,9%, партию "Сила и честь" – 4,4%, "Свободу" – 3,8%, партию Евгения Мураева "Наши" – 3,5%, "Голос" – 3,3%, "УДАР" – 3,2%, партию Шария – 3,2%, "За будущее" – 2,8%, "Народный фронт" – 1,9%.

 

Исследование проходило 23-23 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радапартиисоциология
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