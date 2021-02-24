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В ООС затримали військового окупаційних військ Росії – штаб

Середа, 24 лютого 2021, 18:54
В ООС затримали військового окупаційних військ Росії – штаб

Станом на 17 годину 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. Під час затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта".

Деталі: Україна повідомила представників ОБСЄ про порушення.

Командування оперативного командування "Схід" оприлюднило фотографію та ім'я пораненого бійця, який затримав російського найманця. Германа Г. представлять до державної нагороди. 

А затриманий, запевнили у штабі, відповідатиме перед судом за свої злочини. 

 

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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