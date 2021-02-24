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В ООС задержали военного оккупационных войск России – штаб

Среда, 24 февраля 2021, 18:54
В ООС задержали военного оккупационных войск России – штаб

По состоянию на 17 часов 24 февраля российско-оккупационные войска совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта".

Детали: Украина сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях.

Командование оперативного командования "Восток" обнародовало фотографию и имя раненого бойца, который задержал российского наемника. Германа Г. представят к государственной награде.

А задержанный, заверили в штабе, будет отвечать перед судом за свои преступления.

 

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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