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Российский наемник пытался попасть на позиции ЗСУ: его задержали

Среда, 24 февраля 2021, 19:54

По состоянию на 17 часов 24 февраля российско-оккупационные войска совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта".

Детали: Украина сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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