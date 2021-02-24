Призов стартує у квітні та у жовтні – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році та нагадав, що призовники не служитимуть на Донбасі.

Джерело: указ Зеленського №71/2021

Дослівно: "Цьогоріч звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні.

Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року.

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно.

Проведення призову на строкову військову службу до ЗСУ забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись".

Деталі: Відстрочка від призову надається згідно з вимогами законодавства – людям, які навчаються, а також за сімейними обставинами.

Нагадаємо: Зеленський заявляв, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, й жінки.