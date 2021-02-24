Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Призов стартує у квітні та у жовтні – указ Зеленського

Середа, 24 лютого 2021, 20:59

Президент Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році та нагадав, що призовники не служитимуть на Донбасі.

Джерело: указ Зеленського №71/2021

Дослівно: "Цьогоріч звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні.

Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року.

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно.

Проведення призову на строкову військову службу до ЗСУ забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись".

Деталі: Відстрочка від призову надається згідно з вимогами законодавства – людям, які навчаються, а також за сімейними обставинами.

Нагадаємо: Зеленський заявляв, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, й жінки.

Українська правда
Теми: Зеленськийуказипризовармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 лютого: свіжі політичні рейтинги, скандали в Харківській міськраді

Призов стартує у квітні та у жовтні – указ Зеленського

оновлено від 18:45"Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо ув’язнення Стерненка

фото, оновленоВ ООС затримали військового окупаційних військ Росії – штаб

фотоУ Німеччині і Бельгії вилучили найбільшу в історії Європи партію кокаїну на мільярди євро

Стало відомо, коли почнеться COVID-вакцинація в Києві

Усі новини...
Зеленський
Зеленський та Дуда обговорили спільні проєкти на кордоні
Зеленський розказав главі МЗС Литви про прагнення членства в ЄС і НАТО
Українці стали краще оцінювати ситуацію в країні і Зеленського
Останні новини
22:15
Зеленський та Дуда обговорили спільні проєкти на кордоні
21:56
Новини економіки: зростання цін на паливо, кібератаки російських служб
21:44
Посла ЄС у Венесуелі оголосили персоною нон грата і дали 72 години на виїзд
21:31
Земельна реформа спричинить зростання ВВП на 1% щороку – Лещенко
21:17
Новини 24 лютого: свіжі політичні рейтинги, скандали в Харківській міськраді
20:59
Призов стартує у квітні та у жовтні – указ Зеленського
20:41
В Україні можуть врегулювати роботу фрілансерів
20:23
оновлено від 18:45"Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо ув’язнення Стерненка
20:09
Офіційний курс: гривня ослабла
19:54
фото, оновленоВ ООС затримали військового окупаційних військ Росії – штаб
Усі новини...