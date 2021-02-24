Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Призыв стартует в апреле и в октябре – указ Зеленского

Среда, 24 февраля 2021, 19:59
Призыв стартует в апреле и в октябре – указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году и напомнил, что призывники не будет служить на Донбассе.

Источник: указ Зеленского №71 / 2021

Дословно: "В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июне и течение октября - декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 соответственно.

Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15 к 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться".

Детали: Отсрочка от призыва предоставляется в соответствии с требованиями законодательства - людям, которые учатся, а также по семейным обстоятельствам.

Напомним: Зеленский заявлял, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийуказыпризывармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: