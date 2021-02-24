Призыв стартует в апреле и в октябре – указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году и напомнил, что призывники не будет служить на Донбассе.

Источник: указ Зеленского №71 / 2021

Дословно: "В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июне и течение октября - декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 соответственно.

Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15 к 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться".

Детали: Отсрочка от призыва предоставляется в соответствии с требованиями законодательства - людям, которые учатся, а также по семейным обстоятельствам.

Напомним: Зеленский заявлял, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.