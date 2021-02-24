Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Призыв стартует в апреле и в октябре – указ Зеленского

Среда, 24 февраля 2021, 20:59

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году и напомнил, что призывники не будет служить на Донбассе.

Источник: указ Зеленского №71 / 2021

Дословно: "В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июне и течение октября - декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 соответственно.

Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15 к 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться".

Детали: Отсрочка от призыва предоставляется в соответствии с требованиями законодательства - людям, которые учатся, а также по семейным обстоятельствам.

Напомним: Зеленский заявлял, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказыпризывармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЛатвия передала украинской армии медицинские бронеавтомобили

Новости 24 февраля: свежие политические рейтинги, скандалы в Харьковском горсовете

Призыв стартует в апреле и в октябре – указ Зеленского

обновлено от 18:45"Слуги народа" обнародовали различные заявления о заключении Стерненко

фото, обновленоВ ООС задержали военного оккупационных войск России – штаб

фотоВ Германии и Бельгии изъяли крупнейшую в истории Европы партию кокаина на миллиарды евро

Все новости...
Зеленский
Зеленский и Дуда обсудили совместные проекты на границе
Зеленский рассказал главе МИД Литвы о стремлении к членству в ЕС и НАТО
Украинцы стали лучше оценивать ситуацию в стране и Зеленского
Последние новости
23:26
Ляшко проконтролировал самочувствие врачей, которых первыми вакцинировали
22:39
фотоЛатвия передала украинской армии медицинские бронеавтомобили
22:15
Зеленский и Дуда обсудили совместные проекты на границе
21:56
Новости экономики: рост цен на топливо, кибератаки российских служб
21:44
Посла ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата и дали 72 часа на выезд
21:31
Земельная реформа приведет к росту ВВП на 1% ежегодно – Лещенко
21:17
Новости 24 февраля: свежие политические рейтинги, скандалы в Харьковском горсовете
20:59
Призыв стартует в апреле и в октябре – указ Зеленского
20:41
В Украине могут урегулировать работу фрилансеров
20:23
обновлено от 18:45"Слуги народа" обнародовали различные заявления о заключении Стерненко
Все новости...