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У Києві виявили найбільшу кількість хворих COVID-19 за місяць – майже 700

Четвер, 25 лютого 2021, 10:32
У Києві виявили найбільшу кількість хворих COVID-19 за місяць – майже 700

24 лютого в Києві зафіксували 652 нових хворих на коронавірус.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (124), Дніпровському (97) та в Деснянському (93) районах.

Серед інфікованих:

  • 347 жінок віком від 18 до 86 років
  • 278 чоловіків від 20 до 92 рокiв
  • 11 дівчаток від 2 до 17 років
  • 16 хлопчиків від 1 до 17 років.

126 пацієнтів госпіталізували.

18 людей померли. Водночас, 343 осіб подолали коронавірус.

За час пандемії у столиці виявили 136 328 хворих. 2620 осіб померли від хвороби. 92 841 – одужали.

 
Віталій Кличко

Передісторія: 24 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 147 особам, у лікарні потрапили 2 770 хворих, померли 135 пацієнтів, одужали 3 889 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко
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