У Києві виявили найбільшу кількість хворих COVID-19 за місяць – майже 700
Четвер, 25 лютого 2021, 10:32
24 лютого в Києві зафіксували 652 нових хворих на коронавірус.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (124), Дніпровському (97) та в Деснянському (93) районах.
Серед інфікованих:
- 347 жінок віком від 18 до 86 років
- 278 чоловіків від 20 до 92 рокiв
- 11 дівчаток від 2 до 17 років
- 16 хлопчиків від 1 до 17 років.
126 пацієнтів госпіталізували.
18 людей померли. Водночас, 343 осіб подолали коронавірус.
За час пандемії у столиці виявили 136 328 хворих. 2620 осіб померли від хвороби. 92 841 – одужали.
Передісторія: 24 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 147 особам, у лікарні потрапили 2 770 хворих, померли 135 пацієнтів, одужали 3 889 осіб.
Українська правда