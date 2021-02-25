В Киеве обнаружили наибольшее количество больных COVID-19 за месяц - почти 700
Четверг, 25 февраля 2021, 10:32
24 февраля в Киеве зафиксировали 652 новых больных коронавирусом.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93) районах.
Среди инфицированных:
- 347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет
- 278 мужчин от 20 до 92 лет
- 11 девочек от 2 до 17 лет
- 16 мальчиков от 1 до 17 лет.
126 пациентов были госпитализированы.
18 человек умерли. В то же время, 343 человек преодолели коронавирус.
За время пандемии в столице обнаружили 136 328 больных. 2 620 человек умерли от болезни. 92 841 - выздоровели.
Предыстория: 24 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8147 лицам, в больницу попали 2770 больных, умерли 135 пациентов, выздоровели 3889 человек.
Украинская правда