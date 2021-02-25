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В Киеве обнаружили наибольшее количество больных COVID-19 за месяц - почти 700

Четверг, 25 февраля 2021, 11:32

24 февраля в Киеве зафиксировали 652 новых больных коронавирусом.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93) районах.

Среди инфицированных:

  • 347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет
  • 278 мужчин от 20 до 92 лет
  • 11 девочек от 2 до 17 лет
  • 16 мальчиков от 1 до 17 лет.

126 пациентов были госпитализированы.

18 человек умерли. В то же время, 343 человек преодолели коронавирус.

За время пандемии в столице обнаружили 136 328 больных. 2 620 человек умерли от болезни. 92 841 - выздоровели.

 
Виталий Кличко

Предыстория: 24 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8147 лицам, в больницу попали 2770 больных, умерли 135 пациентов, выздоровели 3889 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевВиталий Кличко


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