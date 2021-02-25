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Суд заарештував майно ексміністра МВС часів Януковича і передав його АРМА

Четвер, 25 лютого 2021, 12:09
Суд заарештував майно ексміністра МВС часів Януковича і передав його АРМА

Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім міністром внутрішніх справ України часів Віктора Януковича Віталієм Захарченком і передав його АРМА.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Управління арештованим майном за клопотанням ДБР здійснюватиме Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заборона на відчуження та розпорядження накладена на 3 квартири, 6 гаражів у центральній частині м. Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування ексміністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії.

Заступник керівника департаменту в "справах Майдану" ОГП Денис Іванов уточнив "Українській правді", що рішення суду було ухвалене минулого тижня.

Прокурор також пояснив, що на відміну від попередніх рішень про арешт майна Захарченка в іншому кримінальному провадженні (у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей захист Захарченка добивався зняття арешту в 2019 році -ред), в нинішньому є заборона на використання та розпорядження що дозволяє АРМА вжити заходів щодо управління цим майном.

Українська правда

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Теми: ЗахарченкоЯнуковичсуд
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