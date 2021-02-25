Суд арестовал имущество экс-министра МВД времен Януковича и передал его АРМА

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины времен Виктора Януковича Виталием Захарченко и передал его АРМА.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Управление арестованным имуществом по ходатайству ГБР будет осуществлять Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части. Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министра МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе способом конвертации безналичных средств в наличные, приобретение недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании.

Заместитель руководителя департамента в "делах Майдана" ОГП Денис Иванов уточнил "Украинской правде", что решение было принято на прошлой неделе.

Прокурор также пояснил, что в отличие от предыдущих решений об аресте имущества Захарченко в другом уголовном производстве (в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег защита Захарченко добивалась снятия ареста в 2019 году -ред), в нынешнем есть запрет на использование и распоряжение, позволяющий АРМА принять меры по управления этим имуществом.