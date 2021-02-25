Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал имущество экс-министра МВД времен Януковича и передал его АРМА

Четверг, 25 февраля 2021, 12:09
Суд арестовал имущество экс-министра МВД времен Януковича и передал его АРМА

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины времен Виктора Януковича Виталием Захарченко и передал его АРМА.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Управление арестованным имуществом по ходатайству ГБР будет осуществлять Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части. Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министра МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе способом конвертации безналичных средств в наличные, приобретение недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании.

Заместитель руководителя департамента в "делах Майдана" ОГП Денис Иванов уточнил "Украинской правде", что решение было принято на прошлой неделе.

Прокурор также пояснил, что в отличие от предыдущих решений об аресте имущества Захарченко в другом уголовном производстве (в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег защита Захарченко добивалась снятия ареста в 2019 году -ред), в нынешнем есть запрет на использование и распоряжение, позволяющий АРМА принять меры по управления этим имуществом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗахарченкоЯнуковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Захарченко
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: