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Після закриття 112, ZIK та NewsOne стали більше витрачати на рекламу у Facebook

Четвер, 25 лютого 2021, 12:37
Після закриття 112, ZIK та NewsOne стали більше витрачати на рекламу у Facebook

Після заборони мовлення на Facebook-сторінках каналів 112, ZIK і NewsOne стали більше витрачати на політичну рекламу.

Джерело: громадянська мережа "ОПОРА"

Деталі: Відзначається, що після закриття 112, ZIK та NEWSONE перейшли на інші платформи для мовлення. Крім виходу в ефір в YouTube та розміщення новин на власних сайтах, ці медіа звернулися до соціальних мереж.

Facebook-сторінки 112 каналу, ZIK та NEWSONE були створені задовго до заборони телеканалів. Станом на 22 лютого 2021 року в сукупності ці три сторінки мають майже 1,2 млн підписників: 285 тисяч у NEWSONE,  450 та 460 тисяч у ZIK та 112 відповідно.

В "ОПОРІ" відзначають, що з лютого спостерігається значне зростання трансляції політичної реклами зі Facebook-сторінок усіх трьох медіа-ресурсів.

 

З червня 2019 до лютого 2021 "112 канал" витратив на трансляцію політичної реклами у Facebook приблизно 10,5 тисяч доларів, 39% цих витрат (4140 дол.) припали на 20 січня – 18 лютого 2021 року.

Так само зросли витрати сторінок телеканалів ZIK та NEWSONE: у січні-лютому 2021 року ці сторінки інвестували у політичну рекламу по 44% загальних витрат з червня 2019 року.

Крім того, рекламні дописи сторінок стали значно дорожчими.

Приріст аудиторії YouTube-каналів NewsOne, 112 та Zik, а також збільшення кількості вподобань та переглядів під їхніми відео:

 

"Українська правда" в Threads

Теми: телебаченнясанкції
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