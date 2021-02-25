Блокування понад 400 сайтів: кримінальну справу закрито, буде розслідування

Правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі, за якою суд вирішив заблокувати доступ до більш ніж 400 Інтернет-ресурсів.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, заступник очільника МВС Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Максимець: "25 лютого процесуальним керівником прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно - про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності.

Крім того, прокуратурою ініційовано проведення службового розслідування у зв’язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цього провадження".

Деталі: Максимець наголосила, що прокурор не брав участі у засіданні Голосіївського суду, не був повідомлений про його проведення та не отримував ухвалу.

В свою чергу Геращенко написав у Facebook розлогий пост, у якому зазначив, що позивачем у цій справі є громадянин Олександр Пан, якому, мовляв, "дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами".

17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії.

Поліція, після реформи кримінально-процесуального законодавства, зобов'язана за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення, зазначає Геращенко.

Потім Пан і його адвокати звернулися до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали.

Автоматична система розподілу справ розподілила справу на суддю Катерину Григорівну Плахотнюк.

Суддя Плахотнюк 4 лютого 2021 року винесла рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність О. Пана, тобто - "знаряддям злочину", та наклала на них арешт.

копія рішення суду, що є у розпорядженні УП

копія рішення суду, що є у розпорядженні УП

Далі, за словами Геращенка, необґрунтоване рішення суду направили слідчому поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Заступника Авакова стверджує, що "ніяких реальних дій, які б нанесли шкоди власникам Інтернет ресурсів нанесено не було".

Поліція, мовляв, уже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Водночас Геращенко закликав народних депутатів "внести суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та ввести дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного роду замовні справи".

На думку заступника Авакова, треба врегульовувати законодавство про інформацію, "щоб врегулювати відносини між пресою, правом на свободу слово та дати можливість фігурантам журналістських розслідувань цивілізовано захищати свою честь та гідність у випадку, якщо іх права були порушені".

Що передувало: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації повідомила, що в Україні закриють доступ до 426 інтернет-порталів - серед них РБК та Livejournal через судове рішення.