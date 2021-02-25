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В Україні закриють доступ до понад 400 сайтів – серед них російський РБК і ЖЖ

Четвер, 25 лютого 2021, 13:18

В Україні закриють доступ до 426 інтернет-порталів - серед них РБК та Livejournal.

Джерело: сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Деталі: Зазначається, що Голосіївський райсуд Києва наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні веб-ресурсів - зобов’язавши інтернет-провайдерів закрити до них доступ.

Повідомляється, що рішення суду здійснене у справі, пов'язаній з  вчиненням кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, водночас вона може бути оскаржена протягом 5 днів з дня оголошення.

Повний перелік заборонених сайтів можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо: Київський райсуд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій в Україні заблокувати доступ до чотирьох Telegram-каналів - СБУ підозрює їх у роботі на спецслужби Росії.

Українська правда
Теми: інтернет


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