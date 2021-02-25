Блокировка более 400 сайтов: уголовное дело закрыто, будет расследование

Правоохранители закрыли уголовное производство в деле, по которому суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсам.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь Максимец: "25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности.

Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства".

Детали: Максимец подчеркнула, что прокурор не участвовал в заседании Голосеевского суда, не был уведомлен о его проведении и не получал решение.

В свою очередь Геращенко написал в Facebook обширный пост, в котором отметил, что истцом в этом деле является гражданин Александр Пан, которому, мол, "очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также другими неприятными эпитетами".

17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия.

Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления, отмечает Геращенко.

Затем Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Система распределения дел распределила дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк.

Судья Плахотнюк 4 февраля 2021 года вынесла решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающие честь и достоинство А. Пана, то есть - "орудием преступления", и наложила на них арест.

копия решения суда, текстом которого располагает УП

копия решения суда, текстом которого располагает УП

Далее, по словам Геращенко, необоснованное решение суда направили следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Заместитель Авакова утверждает, что "никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам Интернет ресурсов нанесено не было".

Полиция, мол, уже отозвала свое сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В то же время Геращенко призвал народных депутатов "внести существенные изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и ввести доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела".

По мнению заместителя Авакова, надо урегулировать законодательство об информации, "чтобы урегулировать отношения между прессой, правом на свободу слова и дать возможность фигурантам журналистских расследований цивилизованно защищать свою честь и достоинство в случае, если их права были нарушены".

Что предшествовало: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации сообщила, что в Украине закроют доступ к 426 интернет-порталов - среди них РБК и Livejournal из-за судебного решения.