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Черновцы призывают Зеленского запретить ОПЗЖ и партию Шария

Четверг, 25 февраля 2021, 16:10
Черновцы призывают Зеленского запретить ОПЗЖ и партию Шария

Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария.

Источник: соответствующее решение горсовета на сессии в четверг, о котором сообщает "Укринформ"

Дословно обращение: "Украина пережила три волны декоммунизации и дерусификации, каждая из них имела свое логическое завершение. Все предыдущие общественно-политические революции в независимой Украине приводили к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов. Сегодня есть уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с российским влиянием. Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, защищающих интересы российского агрессора в Украине, - это "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партия Шария".

Детали: По словам инициатора обращения, депутата фракции "Народный контроль" Ивана Гончарюка, такие решительные методы необходимы для победы проукраинского общества в гибридной войне.

Во время обсуждения депутат горсовета из фракции "Родной город" Владимира Бешлей попросил дополнить текст обращения следующим содержанием: "Черновицкий городской совет осуждает и признает позорным голосование против постановления Верховной Рады "О признании Революции достоинства ключевым моментом государства Украина" народным депутатом с  Буковины Михаилом Папиевым и обращается к СНБО касательно применения к данному народному депутату соответствующих санкций".

В целом текст обращения поддержали 27 депутатов городского совета, что составляет большинство от депутатского корпуса.

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Темы: ОПЗЖШарийЧерновцыЗеленский
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