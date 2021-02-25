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Маркарова стала новим послом України в США

Четвер, 25 лютого 2021, 18:36

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 75/2021 про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Зеленський наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму, а також приділив окрему увагу необхідності посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік – 2".

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Пряма мова Зеленського: "Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю".

Довідково: Указом від 25 лютого Зеленський звільнив Єльченка з посади посла в США, Антигуа і Барбуди та Ямайки.

Нагадаємо:

  • 19 липня 2019 президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла України в США. З того часу ця посада залишалась вакантною.
  • 19 грудня того ж року призначив Володимира Єльченка послом України в США.
  • З 2015 року Єльченко був постійним представником України при ООН.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМаркароваСША


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