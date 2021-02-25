Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маркарова стала новим послом України в США

Четвер, 25 лютого 2021, 17:36
Маркарова стала новим послом України в США

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 75/2021 про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Зеленський наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму, а також приділив окрему увагу необхідності посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік – 2".

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Пряма мова Зеленського: "Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю".

Довідково: Указом від 25 лютого Зеленський звільнив Єльченка з посади посла в США, Антигуа і Барбуди та Ямайки.

Нагадаємо:

  • 19 липня 2019 президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла України в США. З того часу ця посада залишалась вакантною.
  • 19 грудня того ж року призначив Володимира Єльченка послом України в США.
  • З 2015 року Єльченко був постійним представником України при ООН.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМаркароваСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: