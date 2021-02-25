Маркарова стала новым послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Источник: Офис президента

Детали: Приветствуя Маркарову с назначением, он отметил, что ее кандидатура имеет три ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Зеленский отметил, что новому послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма, а также уделил особое внимание необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту "Северный поток-2".

Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Прямая речь Зеленского: "Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую ".

Справка: Указом от 25 февраля Зеленский уволил Ельченко от должности посла в США, Антигуа и Барбуды и Ямайки.

Напомним: