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"Шахтар" виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи

Четвер, 25 лютого 2021, 21:48

Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:0 переміг ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва і пробився до наступної стадії турніру: на виїзді "гірники" також здолали "Маккабі" з рахунком 2:0.

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у четвер 25 лютого.

У перші 25-ть хвилин донецька команда мала ігрову перевагу, але без моментів біля воріт гостей. В останні ж 15-ть хвилин тайму "Маккабі" пресингував "Шахтар" і мав кілька 100% моментів, щоб відкрити рахунок у матчі. На 35-й хвилині Анатолій Трубін з лінії воріт вибиває м`яча, який з з кутового закрутив Бен Хаїм.

На 39-й хвилині знову небезпека біля воріт "Шахтаря". Після удару Дана Глазера м`яч влучає в поперечку воріт, а на добивання бив Давід Перез і ворота донеччан рятує вже штанга.

Другий тайм знову розпочався з атак "Маккабі". Гості навіть забили гол, але суддя фіксує фол в атаці. У "Шахтаря" було багато помилок при передачах і без ударів у площину воріт. На 66-й хвилині Тете заробив пенальті, змусивши фолити в штрафному майданчику Бен Хаіма. З 11-ти метрів Жуніор Мораєс пробив у кут воріт, вивівши "гірників" вперед - 1:0.

Після пропущеного голу "Маккабі" вже був не такий небезпечний в атаці і "Шахтар" довів матч до перемоги. За увесь матч "Шахтар" лише двічі влучив у площину воріт "Маккабі".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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