"Шахтер" выходит в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1: 0 победил израильский "Маккаби" из Тель-Авива и пробился в следующую стадию турнира: на выезде "горняки" также одолели "Маккаби" со счетом 2:0 .

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в четверг 25 февраля.

В первые 25-ть минут донецкая команда имела игровое преимущество, но без моментов у ворот гостей. В последние же 15-ть минут тайма "Маккаби" прессинговал "Шахтер" и имел несколько 100% моментов, чтобы открыть счет в матче. На 35-й минуте Анатолий Трубин с линии ворот выбивает мяч, который с углового закрутил Бен Хаим.

На 39-й минуте снова опасность у ворот "Шахтера". После удара Дана Глазера мяч попадает в перекладину ворот, а на добивание бил Давид Перес и ворота дончан спасает уже штанга.

Второй тайм снова начался с атак "Маккаби". Гости даже забили гол, но судья фиксирует фол в атаке. У "Шахтера" было много ошибок при передачах и без ударов в створ ворот. На 66-й минуте Тете заработал пенальти, заставив фолить в штрафной Бен Хаима. С 11-ти метров Жуниор Мораес пробил в угол ворот, выведя "горняков" вперед - 1: 0.

После пропущенного гола "Маккаби" уже был не так опасен в атаке и "Шахтер" довел матч до победы. За весь матч "Шахтер" лишь дважды попал в створ ворот "Маккаби".