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В "Слуге народа" не знают, кто оплачивает для них лоббистов в США - "Схемы"

Пятница, 26 февраля 2021, 01:26
В Слуге народа не знают, кто оплачивает для них лоббистов в США - Схемы

В "Слуге народа" не смогли объяснить, кто платит 50 тысяч долларов в месяц американским лоббистам в интересах партии за "стратегическое консультирование и поддержку".

Источник: "Схемы"

Детали: Речь идет о том, что каждый месяц в интересах партии на счет американских лоббистов Finsbury Glover Hering перечисляется 50 000 долларов. За это компания должна предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку", в частности, партии "Слуга народа" - с целью "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС".

В руководстве партии и фракции утверждают, что непосредственно "Слуга народа" не нанимала лоббистов, но знают, что контракт с ними в феврале этого года подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов от "Слуги народа". И утверждают, что среди источников финансирования лоббистских услуг нет денег олигархов.

Руководитель партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что контракт с американскими лоббистами был подписан не в интересах партии. Он отметил, что "партия к этому имеет опосредованное отношение", поскольку речь идет о "соглашение о сотрудничестве или неком меморандуме между фракцией за подписью Давида Арахамиа и определенной общественной организацией".

Корниенко также заверил, что ему неизвестно, кто финансирует ОО.

 

В комментарии "схема" глава президентской фракции Давид Арахамия рассказал о сотрудничестве с упомянутой общественной организацией: "Я не знаю, что они кому платили вообще. У нас есть меморандум о сотрудничестве с ОО-шкой, которая занимается продвижением интересов Украины во всем мире, в том числе, в Европе, в Америке, все такое. А каких они там используют лоббистов, или каких-то адвокатов, адвокаси делают - то в это не вмешиваемся никак. Мы не финансируем этот процесс никоим образом".

Предыстория:

  • Лоббисты американской компании "Finsbury Glover Hering" в 2021 году предоставлять консультации и поддержку партии "Слуга народа" за 50 тысяч долларов в месяц.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаСШАпартии
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