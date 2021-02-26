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Над українцем Яцкіним знущаються у російській тюрмі – адвокат

П'ятниця, 26 лютого 2021, 06:57
Над українцем Яцкіним знущаються у російській тюрмі – адвокат

Адвокат в’язня Кремля Івана Яцкіна повідомив уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову про випадки катування його підзахисного.

Джерело: Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи реагування з поновлення прав Івана Яцкіна та невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу".

Деталі: Під час зустрічі адвокат Микола Полозов повідоми Денісову про грубе порушення прав його підзахисного, громадянина України Івана Яцкіна, який наразі утримується у московському СІЗО "Лефортово".

Адвокат заявив, що днями працівники згаданої установи тримали громадянина України близько години на морозі -14 градусів без сезонного одягу та взуття. Це завдало шкоди його здоров’ю. Полозов припускає, що це може бути обмороження нижніх кінцівок, але точно можна буде сказати лише після обстеження лікарем. Слідчим і керівництвом проігнорована потреба в екстреному медичному обстеженні.

Крім того, адвокат повідомив, що таку реакцію працівників СІЗО "Лефортово" викликало те, що українець напередодні одягнув футболку з українською символікою.

Денісова зазначає, що такі дії прирівнюються до катувань та нелюдського поводження і порушують статтю 17 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, а також статті 2,3 Європейської конвенції з прав людини.

Про відповідний факт катування вона має намір проінформувати Верховного комісара ООН із прав людини та інших європейських колег. Денісова також звернулась до Уповноваженої з прав людини в РФ з вимогою терміновою відреагувати на ситуацію з Іваном Яцкіним. 

Передісторія:

  • Російські спецслужби у жовтні 2019 року затримали й таємно вивезли з анексованого Криму Івана Яцкіна, звинуватили його в "держзраді", адвокат Микола Полозов сподівається на допомогу України в його звільненні.

Українська правда

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Теми: Росіяполітв'язні
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