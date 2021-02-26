Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Над українцем Яцкіним знущаються у російській тюрмі – адвокат

П'ятниця, 26 лютого 2021, 07:57

Адвокат в’язня Кремля Івана Яцкіна повідомив уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову про випадки катування його підзахисного.

Джерело: Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи реагування з поновлення прав Івана Яцкіна та невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу".

Деталі: Під час зустрічі адвокат Микола Полозов повідоми Денісову про грубе порушення прав його підзахисного, громадянина України Івана Яцкіна, який наразі утримується у московському СІЗО "Лефортово".

Адвокат заявив, що днями працівники згаданої установи тримали громадянина України близько години на морозі -14 градусів без сезонного одягу та взуття. Це завдало шкоди його здоров’ю. Полозов припускає, що це може бути обмороження нижніх кінцівок, але точно можна буде сказати лише після обстеження лікарем. Слідчим і керівництвом проігнорована потреба в екстреному медичному обстеженні.

Крім того, адвокат повідомив, що таку реакцію працівників СІЗО "Лефортово" викликало те, що українець напередодні одягнув футболку з українською символікою.

Денісова зазначає, що такі дії прирівнюються до катувань та нелюдського поводження і порушують статтю 17 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, а також статті 2,3 Європейської конвенції з прав людини.

Про відповідний факт катування вона має намір проінформувати Верховного комісара ООН із прав людини та інших європейських колег. Денісова також звернулась до Уповноваженої з прав людини в РФ з вимогою терміновою відреагувати на ситуацію з Іваном Яцкіним. 

Передісторія:

  • Російські спецслужби у жовтні 2019 року затримали й таємно вивезли з анексованого Криму Івана Яцкіна, звинуватили його в "держзраді", адвокат Микола Полозов сподівається на допомогу України в його звільненні.

Українська правда
Теми: Росіяполітв'язні


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПеред введенням санкцій "літаки Медведчука" перегнали у Швейцарію – ЗМІ

Розвідка Естонії заявляє про загрозу нападу РФ на Україну через Білорусь

В Україні різко потеплішає

В Україні за два дні вакцинували майже 1200 людей

відеоРодини "завгоспа Януковича" й голови "Київміськбуду" забудовують Вільнюс – "Схеми"

оновлено від 21:19Обшуки біля офісу ОПЗЖ проводять через стрілянину

Усі новини...
Росія
Розвідка Естонії заявляє про загрозу нападу РФ на Україну через Білорусь
Окупанти п’ять разів відкривали вогонь на Донбасі, день минув без втрат
Кулеба заперечує вплив РФ на угорську політику щодо України
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: блокування сайтів, розкриття викрадення бізнесмена
07:58
Російські найманці гатять із забороненого озброєння – ООС
07:57
Над українцем Яцкіним знущаються у російській тюрмі – адвокат
06:30
Рада займеться судовою реформою після нарікань Зеленського
05:48
Україна на 9 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID
04:50
США здійснили авіаудари на сході Сирії – Пентагон
03:57
відеоПеред введенням санкцій "літаки Медведчука" перегнали у Швейцарію – ЗМІ
03:08
Розвідка Естонії заявляє про загрозу нападу РФ на Україну через Білорусь
02:31
Фото, відеоГео Лерос повідомив, що за ним стежить СБУ. Там заперечили
02:26
відеоУ "Слузі народу" не знають, хто оплачує для них лобістів у США – "Схеми"
Усі новини...