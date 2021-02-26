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COVID в Україні: 8 тисяч хворих і 2,8 тисячі госпіталізованих, Київ – другий

П'ятниця, 26 лютого 2021, 08:22

За добу 25 лютого в Україні діагностували 8 003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 2 762 хворих, померли 146 пацієнтів, одужали 4 244 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих 475 дітей та 312 медпрацівників.

Найбільше випадків підтвердилося за минулу добу в Івано-Франківській області (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Тестувань за останню добу зробили на 8, 6 тисячі менше, ніж напередодні: 78 264, зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 333 844 осіб, із них одужали 1 163 555 осіб, а померли 25 742 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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