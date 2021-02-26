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COVID в Украине: 8 тысяч больных и 2,8 тысячи госпитализированных, Киев – второй

Пятница, 26 февраля 2021, 08:22

За сутки 25 февраля в Украине диагностировали 8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в больницы положили 2 762 больных, умерли 146 пациентов, выздоровели 4 244 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых больных 475 детей и 312 медработников.

Больше всего случаев подтвердилось за минувшие сутки в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Тестирований за последние сутки сделали на 8,6 тысячи меньше, чем накануне: 78 264, в том числе методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 333 844 человек, из них выздоровели 1 163 555 человек, а умерли 25 742 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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