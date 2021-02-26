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Мужчин вдвое больше, чем женщин: итог второго дня вакцинации против COVID

Пятница, 26 февраля 2021, 10:28

За первые два дня прививочной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины, большинство из них мужчины.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве 26 февраля

Прямая речь: "За сутки 25 февраля в Украине сделали 1 179 прививок против коронавирусной болезни. Мужчин за минувшие сутки привито больше, чем женщин: 792 против 387. Но я думаю, что в ближайшее время пропорция будет 50% на 50%, а то и больше. Будем смотреть и наблюдать за динамикой.

Больше всего прививок за минувшие сутки сделали в Черкасской и Тернопольской областях, а также в городе Киеве – во всех трех регионах сделано по 90 прививок в сутки.

С начала кампании, за среду и четверг, вакцинировали 1 338 человек. И, опять же, больше всего сделано в Черкасской области i– 170, которая одна из первых начала кампанию иммунопрофилактики против COVID".

Детали: Ляшко также сообщил, что по состоянию на 25 февраля поступили первые 7 сообщений о "неблагоприятных событиях после иммунизации", но "они все несерьезные". Один случай в Черниговской области и 6 сообщений из Черкасской.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияМинздрав


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