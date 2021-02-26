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Кількість нових хворих на коронавірус у Києві перевищила 700 за добу

П'ятниця, 26 лютого 2021, 12:11

У Києві минулої доби виявили 748 хворих на коронавірус, померли 15 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "У Києві кількість хворих на коронавірус, на жаль, продовжує збільшуватись. За минулу добу виявили 748 інфікованих. Померли 15 людей. Одужала за добу 561 людина".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 415 жінок віком від 18 до 93 років і 22 дівчинки від шести місяців до 17 років. А також 292 чоловіка віком від 18 до 93 років і 19 хлопчиків від шести місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 140, в Деснянському – 125 та в Дніпровському районі – 90 випадків.

 

Підтверджених випадків захворювання в місті вже 137 076, зафіксовано 2635 летальних випадків від вірусу. Усього подолали хворобу 93 402 мешканця столиці.

У стаціонарах медзакладів Києва наразі лікуються 1455 хворих на коронавірус. Із них 7 дітей. 967 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1088 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 33 відсотки.

Що передувало: 24 лютого в Києві зафіксували 652 нових хворих на коронавірус.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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