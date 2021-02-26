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Число новых больных коронавирусом в Киеве превысило 700 в сутки

Пятница, 26 февраля 2021, 11:11
Число новых больных коронавирусом в Киеве превысило 700 в сутки

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 748 больных коронавирусом, умерли 15 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "В Киеве количество больных коронавирусом, к сожалению, продолжает увеличиваться. За минувшие сутки обнаружили 748 инфицированных. Умерли 15 человек. Выздоровел за сутки 561 человек".

Детали: Среди заболевших 415 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 22 девочки от шести месяцев до 17 лет. А также 292 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 19 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 77 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 140, в Деснянском - 125 и в Днепровском районе - 90 случаев.

 

Подтвержденных случаев заболевания в городе уже 137076, зафиксировано 2635 летальных случаев от вируса. Всего преодолели болезнь 93402 жителя столицы.

В стационарах медучреждений Киева сейчас лечатся 1455 больных коронавирусом. Из них 7 детей. 967 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1088 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 33 процента.

Что предшествовало: 24 февраля в Киеве зафиксировали 652 новых больных коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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