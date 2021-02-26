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"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників по 1/8 фіналу Ліги Європи

П'ятниця, 26 лютого 2021, 14:18

Донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги Європи зустрінеться з італійською "Ромою". У суперники киянам дістався іспанський "Вільярреал".

Джерело: результати жеребкування, що пройшло у п`ятницю 26 лютого у швейцарському Ньйоні

Деталі: Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть вже 11 березня, а матчі-відповіді 18 березня. Перший поєдинок "Шахтар" проведе на виїзді, а динамівці в Києві.

На цій стадії турніру не було сіяних команд. У суперники могли дістатися навіть команди з однієї країни.

На попередній стадії турніру "Рома" вибила португальську "Брагу", а "Вільярреал" був сильніший за "Зальцбург".

 

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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