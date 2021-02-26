"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Пятница, 26 февраля 2021, 13:18
Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с итальянской "Ромой". В соперники киевлянам достался испанский "Вильярреал".
Источник: результаты жеребьевки 26 февраля в швейцарском Ньоне
Детали: Первые матчи 1/8 финала пройдут уже 11 марта, а ответные 18 марта. Первый поединок "Шахтер" проведет на выезде, а динамовцы в Киеве.
На этой стадии турнира не было сеяных команд. В соперники могли достаться даже команды из одной страны.
На предварительной стадии турнира "Рома" выбила португальскую "Брагу", а "Вильярреал" был сильнее "Зальцбурга".
Николай Аврамчук для УП