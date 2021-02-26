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"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Пятница, 26 февраля 2021, 14:18

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с итальянской "Ромой". В соперники киевлянам достался испанский "Вильярреал".

Источник: результаты жеребьевки 26 февраля в швейцарском Ньоне

Детали: Первые матчи 1/8 финала пройдут уже 11 марта, а ответные 18 марта. Первый поединок "Шахтер" проведет на выезде, а динамовцы в Киеве.

На этой стадии турнира не было сеяных команд. В соперники могли достаться даже команды из одной страны.

На предварительной стадии турнира "Рома" выбила португальскую "Брагу", а "Вильярреал" был сильнее "Зальцбурга".

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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