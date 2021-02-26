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Байден: Крым – это Украина, мы будем вместе противостоять агрессии России 

Пятница, 26 февраля 2021, 16:06

Президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Крым Россией и США вместе с Украиной будет противостоять агрессивным действиям РФ.

Источник: заявление Байдена, сайт Белого дома

Дословно: "Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников, и партнеров, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина.

Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России".

Детали: Кроме того, в заявлении Байдена отмечается, что США продолжат работать, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине.

Также он вспомнил Революцию Достоинства, заявив, что в США продолжат чтить "мужество и надежду революции, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане и потребовал нового начала для своей страны".

В конце он отметил, что США "по-прежнему верят в обещания Украины", и поддерживают всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны.

Узнать больше: Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го

Напомним:

  • 23 августа Украина намерена провести первый саммит Крымской платформы по деоккупации Крыма.
  • В декабре 2020 года Украина представила концепцию Крымской платформы Европейскому Союзу при обсуждении последствий незаконной аннексии Крыма.
  • Россия незаконно оккупировала часть Украины- Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 7 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

Украинская правда
Темы: БайденУкраинаКрымРосcия


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