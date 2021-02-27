Мер Чернівців про пожежу: вибуху балону не було, проводка не винна

Мер Чернівців Роман Клічук стверджує, що пожежа в міській лікарні не пов’язана з електропроводкою, і вибуху кисневого балону не було. В ОДА говорять про версію самопідпалу.

Джерело: Клічук у Facebook, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний у коментарі ZN.UA

Дослівно: "Причини займання наразі з’ясовуються, але можна вже напевне сказати, що це не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було".

Деталі: Клічук підтвердив, що пожежа сталася в міській лікарні №1 в одній з палат, де надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу.

Внаслідок пожежі один чоловік загинув, ще один чоловік перебуває у реанімації через важкі опіки.

За словами мера, сусідні палати не постраждали, але в них "стоїть жахливий запах", тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень.

Разом з тим, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний у коментарі ZN.UA повідомив, що наразі версії про вибух кисню і замкненення в електромержі остаточно відхилені.

За його словами, основна версія причини пожежі, яку зараз з'ясовують на місці співробітники служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів – самопідпал одного з важкохворих пацієнтів у одній із палат лікарні.

Начебто він облив себе спиртом та підпалив. Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко прекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади.

Що передувало: У суботу заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак повідомила про "вибух" у міській лікарні №1 Чернівців.

Пізніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок спалаху кисневої труби в лікарні Чернівців одна особа загинула та одна постраждала.