Мэр Черновцов о пожаре: взрыва баллона не было, проводка не виновата

Мэр Черновцов Роман Кличук утверждает, что пожар в городской больнице не связан с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона не было. В ОГА говорят о самоподжоге.

Источник: Кличук в Facebook, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный в комментарии ZN.UA

Дословно: "Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было".

Детали: Кличук подтвердил, что пожар произошел в городской больнице №1 в одной из палат, где оказывают помощь больным коронавирусной болезнью.

В результате пожара один человек погиб, еще один человек находится в реанимации из-за тяжелых ожогов.

По словам мэра, соседние палаты не пострадали, но в них "стоит ужасный запах", поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы.

Вместе с тем, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный в комментарии ZN.UA сообщил, что сейчас версии о взрыве кислорода и замыкании в электросети окончательно отклонены.

По его словам, основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы.

Якобы он облил себя спиртом и поджег. Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно перешел на другого тяжелобольного. Загорелись матрасы, начали гореть приборы.

Что предшествовало: В субботу заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила о "взрыве" в городской больнице №1 Черновцов.

Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вспышки кислородной трубы в больнице Черновцов один человек погиб и один пострадал.