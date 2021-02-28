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Коронавірус: у МОЗ розповіли, як триває вакцинація в Україні

Неділя, 28 лютого 2021, 09:34

Протягом суботи в Україні щеплення від Covid отримали лише 90 осіб, вакцинація відбувалась у 3 регіонах.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Телеграм

Дослівно: "90 осіб щеплено від COVID-19 за добу 27 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 3141 особу".

Деталі: За останню добу вакцинація проводилася лише у трьох областях: Донецькій (50 щеплень), Луганській (20 щеплень) та Херсонській (20 щеплень).

Нагадаємо:

  • 26 лютого в Україні від COVID-19 було щеплено 1713 осіб.
  • Перша партія вакцини AstraZeneca (500 тисяч доз) прибула в Україну 23 лютого.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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