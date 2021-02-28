Коронавирус: в Минздраве рассказали, как проходит вакцинация в Украине
Воскресенье, 28 февраля 2021, 08:34
В течение субботы в Украине прививки от Covid получили только 90 человек, вакцинация проводилась в 3 регионах.
Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Телеграм
Дословно: "90 человек привито от COVID-19 за сутки 27 февраля 2021 в Украине. С начала кампании привито 3141 человека".
Детали: За последние сутки вакцинация проводилась только в трех областях: Донецкой (50 прививок), Луганской (20 прививок) и Херсонской (20 прививок).
Напомним:
- 26 февраля в Украине от COVID-19 было привито 1713 человек.
- Первая партия вакцины AstraZeneca (500 тыс. доз) прибыла в Украину 23 февраля.
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Украинская правда