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Коронавирус: в Минздраве рассказали, как проходит вакцинация в Украине

Воскресенье, 28 февраля 2021, 09:34

В течение субботы в Украине прививки от Covid получили только 90 человек, вакцинация проводилась в 3 регионах.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Телеграм

Дословно: "90 человек привито от COVID-19 за сутки 27 февраля 2021 в Украине. С начала кампании привито 3141 человека".

Детали: За последние сутки вакцинация проводилась только в трех областях: Донецкой (50 прививок), Луганской (20 прививок) и Херсонской (20 прививок).

Напомним:

  • 26 февраля в Украине от COVID-19 было привито 1713 человек.
  • Первая партия вакцины AstraZeneca (500 тыс. доз) прибыла в Украину 23 февраля.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


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