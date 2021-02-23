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В Україну доставили першу вакцину від COVID-19

Вівторок, 23 лютого 2021, 10:40
В Україну доставили першу вакцину від COVID-19

В Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca - 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч осіб.

Джерело: "Суспільне", МОЗ

Деталі: Інформацію про те, що перша партія вакцини прибула в Україну "Українській правді" підтвердили у МОЗ.

Також у міністерстві надали відео після приземлення літака з вакциною та початком розвантаження препарату. 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що наразі "терміново розмитнюють вантаж і вакцина відразу поїде в регіони".

Далі планують почати робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації.

Ефективність вакцини AstraZeneca коливається від 62% до 90% залежно від дозування.

Це вакцина з використанням вірусних векторів на основі аденовірусу, що спричиняє застуду в шимпанзе. 

Вона містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

 
Фото: FB Степанова
 
Фото: FB Степанова

Що було раніше: 21 лютого в Індії відвантажили перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca для України. Після прибуття їх розподілять між регіонами. Цих доз вистачить на щеплення проти COVID 250 тисяч осіб.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування проти COVID-19.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Нагадаємо:

  • Вакцину розроблено Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
  • Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка зараз прибуває до України, офіційно зареєстрована.
  • Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів.
  • Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.
  • Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїнавакцинація
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