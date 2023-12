В Україну доставили першу вакцину від COVID-19

В Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca - 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч осіб.

Джерело: "Суспільне", МОЗ

Деталі: Інформацію про те, що перша партія вакцини прибула в Україну "Українській правді" підтвердили у МОЗ.

Також у міністерстві надали відео після приземлення літака з вакциною та початком розвантаження препарату.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що наразі "терміново розмитнюють вантаж і вакцина відразу поїде в регіони".

Далі планують почати робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації.

Ефективність вакцини AstraZeneca коливається від 62% до 90% залежно від дозування.

Це вакцина з використанням вірусних векторів на основі аденовірусу, що спричиняє застуду в шимпанзе.

Вона містить генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

Що було раніше: 21 лютого в Індії відвантажили перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca для України. Після прибуття їх розподілять між регіонами. Цих доз вистачить на щеплення проти COVID 250 тисяч осіб.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування проти COVID-19.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0