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У Криму пересохли два водосховища, ще одне – на межі висихання

Неділя, 28 лютого 2021, 10:22
Загорське водосховище, фото - ТАСС

У захопленому Росією Криму запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ виснажилися, а Балановське водосховище наближається до висихання.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Окупаційна влада Криму оновила дані про стан водоймищ на півострові.

Так, за даними відомства на 26 лютого, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ. За місяць, незважаючи на рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до "мертвого об'єму" й Балановське водоймище.

Згідно з моніторингом, ще на початку лютого найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське та Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними моніторингу, площа кримських водосховищ за останній рік істотно зменшилася.

Довідка: Мертвим об'ємом водосховища називають таку кількість води в ньому, яку в нормальних умовах експлуатації вже не можна використовувати.

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Нагадаємо:

  • Загорське і поєднане з ним 18-кілометровим водоводом Щасливенське водосховища раніше були головними джерелами питної води для всіх населених пунктів південного берегу Криму – від Гурзуфа до Фороса.
  • Російський уряд продовжив так звану програму з розвитку Криму і Севастополя та збільшив обсяг її фінансування на 112,5 млрд руб. Один з пріоритетів програми – забезпечення Криму дефіцитною прісною водою.

Теми: Кримводаокупація


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