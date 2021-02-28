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В Крыму пересохли два водохранилища, еще одно – на грани высыхания

Воскресенье, 28 февраля 2021, 10:22
Загорское водохранилище, фото - ТАСС

В захваченном Россией Крыму запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Оккупационные власти Крыма обновили данные о состоянии водохранилищ на полуострове.

Так, по данным ведомства на 26 февраля, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось. Приближается к "мертвому объему" Балановское водохранилище.

Согласно мониторингу, еще в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

В январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Согласно данным мониторинга, площадь крымских водохранилищ за последний год существенно уменьшилась.

Справка: Мертвым объемом водохранилища называют такое количество воды в нем, которое в нормальных условиях эксплуатации уже нельзя использовать.

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Напомним:

  • Загорское и соединенное с ним 18-километровым водоводом Счастливенское водохранилища ранее были главными источниками питьевой воды для всех населенных пунктов ЮБК – от Гурзуфа до Фороса.
  • Российское правительство продлило так называемую программу по развитию Крыма и Севастополя и увеличило объем ее финансирования на 112,5 млрд руб. Один из приоритетов программы - обеспечение Крыма дефицитной пресной водой.

Темы: Крымводаоккупация


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