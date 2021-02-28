Екскерівник ГУР, що свідчив у справі "вагнерівців", залишився без охорони – Бутусов

Колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів "Вагнера", виселили з дому і позбавили його охорони.

Джерело: журналіст Юрій Бутусов у Facebook з посиланням на власні джерела

Деталі: За даними Бутусова, 22 лютого без попередження сім'я генерал-полковника ГУР Міноборони Василя Бурби була виселена з охоронюваного селища у Конча-Заспі. Також розвідника позбавили документів прикриття.

Пряма мова: "Напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії, в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцямі", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем "Беллігнкет" Христо Грозєвим.

В іншому випадку Бурба отримав прямі погрози - виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від такої ганебної угоди. І перші погрози були негайно здійснені".

Додатково: Офіційною причиною виселення з будинку є ремонтні роботи, проведені сім'єю Бурби без погодження з ДУС. На підтвердження своїх слів Бутусов опублікував лист до Бурби, направлений йому Державним управлінням справами.

Також Бутусов додав, що за даними джерел, такі дії стосовно Бурби пов'язані зі виходом першої частини розслідування Христо Грозєва про ПВК "Вагнера" і, зокрема, про провал спецоперації із захоплення россійських терористів. "За даними наших джерел, Грозєву дзвонив особисто глава ОП Андрій Єрмак, обговорював, як можна пояснити свою позицію, дізнатися, що буде у фільмі. Його почули, але на терміни виходу фільму це ніяк не вплине", - наголосив Бутусов.

Передісторія:

24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді були присутні президент Володимир Зеленський, голова його Офісу Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко.

Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.

Вже 3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. На ній Бурба заявив, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію. Зокрема, він хотів, щоб на поліграфі перевірили його самого, Єрмака, Демченка та Машовця.

Зеленський тоді жодних рішень про перевірку не ухвалив. Розслідування провалу не було розпочато.

Крім того, після цих подій Зеленський звільнив Бурбу і призначив нового начальника ГУР.