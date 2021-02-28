Екс-глава ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев", остался без охраны – Бутусов

Бывшего начальника военной разведки Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов "Вагнера", выселили из дома и выселили из дома и лишили его охраны.

Источник: журналист Юрий Бутусов в Facebook со ссылкой на собственные источники

Детали: По данным Бутусова, 22 февраля без предупреждения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Также разведчика лишили документов прикрытия.

Прямая речь: "Накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены".

Дополнительно: Официальной причиной выселения из дома являются ремонтные работы, проведенные семьей Бурбы без согласования с ведомством. В подтверждение своих слов Бутусов опубликовал письмо Бурбе, направленное ему Государственным управлением делами.

Также Бутусов добавил, что по данным источников, такие действия в отношении Бурбы связаны с выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" ​​и, в частности, о провале спецоперации по захвату российских террористов. "По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет", - отметил Бутусов.

Предыстория:

24 июля 2020 года заместитель руководителя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали президент Владимир Зеленский, председатель его Офиса Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.

Уже 3 августа Зеленский снова собрал совещание. На ней Бурба заявил, что операция провалена и причина этому - предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.

Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. Расследование провала не было начато.

Кроме того, после этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил нового начальника ГУР.