Кулеба нагадав, куди українці зможуть в’їздити без віз з березня
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що з 1 березня почне діяти безвізовий режим з карибською острівною державою Гренада, а також для в’їзду до заморських територій у складі Нідерландів.
Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи: Гренада та заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, плюс відкривається Грузія", - написав Дмитро Кулеба.
Втім, у зв’язку з пандемією це не означає можливості вільних туристичних поїздок вже з 1 березня.
Як випливає з інтерактивної карти МЗС, на якій деталізовано умови в’їзду до різних країн, для заморських територій Нідерландів вочевидь діють такі самі вимоги, як і для в'їзду до Нідерландів - лише для окремих категорій, з тестом та самоізоляцією.
Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021
1 березня стартують 2 безвізи:
1. Гренада
2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба
+ відкривається Грузія
Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk
Схожі вимоги діють і в Гренади - з попередньою реєстрацією і підтвердженням дозволу на в’їзд та негативним ПЛР-тестом.
Як вже повідомлялося, з 1 березня громадяни України, які подорожують літаком, зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.
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