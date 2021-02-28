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Кулеба нагадав, куди українці зможуть в’їздити без віз з березня

Неділя, 28 лютого 2021, 13:03

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що з 1 березня почне діяти безвізовий режим з карибською острівною державою Гренада, а також для в’їзду до заморських територій у складі Нідерландів.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи: Гренада та заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, плюс відкривається Грузія", - написав Дмитро Кулеба.

Втім, у зв’язку з пандемією це не означає можливості вільних туристичних поїздок вже з 1 березня

Як випливає з інтерактивної карти МЗС, на якій деталізовано умови в’їзду до різних країн, для заморських територій Нідерландів вочевидь діють такі самі вимоги, як і для в'їзду до Нідерландів - лише для окремих категорій, з тестом та самоізоляцією.

Схожі вимоги діють і в Гренади - з попередньою реєстрацією і підтвердженням дозволу на в’їзд та негативним ПЛР-тестом. 

Як вже повідомлялося, з 1 березня громадяни України, які подорожують літаком, зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.  

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Теми: туризмМЗС


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