Кулеба напомнил, куда украинцы смогут въезжать без виз с марта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что с 1 марта начнет действовать безвизовый режим с карибской островным государством Гренада, а также для въезда в заморские территорий в составе Нидерландов.
Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза: Гренада и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, плюс открывается Грузия", - написал Дмитрий Кулеба.
Однако в связи с пандемией это не означает возможности свободных туристических поездок уже с 1 марта.
Как следует из интерактивной карты МИД, на которой детализированы условия въезда в разные страны, для заморских территорий Нидерландов очевидно действуют такие же требования, как и для въезда в Нидерланды - только для отдельных категорий, с тестом и самоизоляцией.
Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021
1 березня стартують 2 безвізи:
1. Гренада
2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба
+ відкривається Грузія
Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk
Похожие требования действуют и в Гренаде - с предварительной регистрацией и подтверждением разрешения на въезд и отрицательным ПЦР-тестом.
Как уже сообщалось, с 1 марта граждане Украины, которые путешествуют самолетом, смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
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