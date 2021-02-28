Навального перевели у колонію

Російського опозиціонера Олексія Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

Джерело: РБК

Деталі: Відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников розповів, що ув'язнений політик вже знаходиться у колонії на карантині.

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити, що він зараз в одній з установ УФСВП (управління Федеральної служби виконання покарань) по Володимирській області. Зараз він на карантині".

Що було раніше: 25 лютого Олексія Навального етапували з московського СІЗО "Матроська тиша". Напередодні російські ЗМІ повідомляли, що політик буде відбувати покарання в колонії загального режиму ВК-2 в місті Покров. За даними джерела у ФСВП, перед переведенням в колонію Навального деякий час тримали в СІЗО "Кольчугіно" у Володимирській області.

Нагадаємо:

Навального затримали 17 січня, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння.

3 лютого російський суд засудив Олексія Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму.